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Главная » Мир » Политика
12:42 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Адвокат Трампа назвал послов США в Украине ставленниками Сороса

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США в Украине.

Такое мнение высказал в интервью журналу New York Рудольф Джулиани, личный адвокат президента Дональда Трампа.

Юрист рассказал журналисту издания, что Сорос, создатель сети благотворительных организаций, «контролировал» посла Мари Йованович, отстраненную Трампом за нелояльность. «Все четверо послов были его ставленниками. К тому же он нанимал агентов ФБР», — заявил Джулиани.

Адвокат подчеркнул, что его критику Сороса нельзя назвать проявлением антисемитизма. «Его с трудом можно назвать евреем. (…) Он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он — враг Израиля. (…) Он ужасный человек», — сказал Джулиани.

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Тэги: Рудольф Джулиани

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