России нечем достраивать «Северный поток-2»
Судов, которые могли бы завершить проект, у России в настоящее время нет. А швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. судов, которые могли бы завершить проект, у России в настоящее время нет.
Одновременно он указал, что судостроительная отрасль может принять заказ на такой трубоукладчик, но на его проектирование потребуется до двух лет, а на строительство — до четырех.
Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
Новости по теме
Запуск газопровода состоялся при участии президента России и председателя КНР с помощью телемоста.
В Ленинградской области возбудили дело из-за невыполнения контракта на строительство газопровода к Приозерску.
Турция и Азербайджан откроют новый газпровод в обход России в День России. Он станет конкурентом «Турецкого потока» и раздражителем для Газпрома.