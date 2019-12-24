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Главная » Мир » Экономика
18:39 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

России нечем достраивать «Северный поток-2»

Судов, которые могли бы завершить проект, у России в настоящее время нет. А швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. судов, которые могли бы завершить проект, у России в настоящее время нет.

Одновременно он указал, что судостроительная отрасль может принять заказ на такой трубоукладчик, но на его проектирование потребуется до двух лет, а на строительство — до четырех.

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

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Тэги: Россия, газопровод, Северный поток 2

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