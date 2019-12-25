В США нашли младенца, который пропал 55 лет назад

В США нашли младенца, которого украли 55 лет назад. ФБР удалось это сделать благодаря тесту ДНК.

Об этом сообщает портал WGN-TV.

В апреле 1964 года Дора Фрончак родила ребенка, однако на следующий день после родов, его похитили. Женщина в форме медсестры вошла в палату, забрала мальчика якобы для осмотра и похитила его.

Спустя два года полиция сообщила, что нашла его в Нью-Джерси. Его вернули матери, которая подтвердила, что это её сын — Пол. Но тогда теста ДНК не существовала и единственным признаком для опознания была форма ушей.

Только в 2014 году проведенный тест ДНК показал, что Пол не является биологическим сыном женщины. Обнаружив в газетах того время историю о пропаже, мужчина решил узнать является ли он родным ребенком.

Родной сын нашелся пару месяцев назад в штате Мичиган. Сейчас он борется с онкозаболеванием. Будет ли он встречаться с родной матерью, пока неизвестно.