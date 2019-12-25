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Главная » Мир » Политика
06:30 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп о «рождественском подарке» от КНДР: «Это может быть ваза»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США справятся с любым подарком, анонсированным Северной Кореей к Рождеству.

Мы выясним, что это за сюрприз, и успешно разберемся с ним. Посмотрим, что получится», сказал Трамп, пишет Reuters.

Трамп предположил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, возможно, подготовил ему «милый подарок».

«Может, он пришлет мне красивую вазу, а не испытание ракеты», — сказал он.

В КНДР анонсировали «рождественский подарок» для США, содержимое которого полностью зависит от действий Вашингтона.

По данным СМИ, Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая будет включать в себя отказ от переговоров с Вашингтоном и укрепление ядерного статуса.

Американские военные считают, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной ракеты, которые были приостановлены в 2017 году наряду с испытаниями ядерного оружия

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Тэги: КНДР, подарок США, Подарок от КНДР

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