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Главная » Мир » Наука и Техника
16:42 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский стелс-истребитель Су-57 оказался бессмысленным и недееспособным

За несколько дней до авиакатастрофы российского Су-57 американский журнал The National Interest предупреждал о том, что самолет — «сырой».

Об этом журнал написал после того, как в РФ опубликовали кадры полета Су-57.

По мнению авторов материала, испытания истребителя ни на йоту не приблизили его массовый выпуск. Более того, это совершенно не означает, что самолет готов к полномасштабным боевым действиям против высокотехнологичного противника.

Журналисты акцентируют внимание на обтекаемых формулировках российских военных о самолете, после которых о нем невозможно узнать ничего нового.

Так, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что в ходе испытаний все запланированные задачи были выполнены. Однако какие именно, он не уточнил. Известно лишь, что истребитель специально испытывали на Ближнем Востоке, чтобы посмотреть, как он себя будет вести на жаре и на местности, где много песка.

Как предполагает NI, самолеты просто полетали, но никакого боевого развертывания не было. На Западе уже начинают проектировать истребитель шестого поколения, а российские военные до сих пор не сняли ролик, как Су-57 наносит удары ракетами по воздушным и наземным мишеням. Это выглядит как минимум странным.

В прошлом году два Су-57 также прибыли в Сирию, где летали вместе с самолетом ДРЛО А-50, четырьмя штурмовиками Су-25 и четырьмя истребителями Су-35С. Самолеты появились на Ближнем Востоке после нескольких недель интенсивных боев в Идлибе и Восточной Гуте между силами Асада и боевиками оппозиции.

Тогда в командовании ВВС США отметили, что наличие в районе Су-57 «повышает уровень сложности, при котором приходится работать летчикам коалиции», однако добавили, что в целом, это на ситуацию не повлияет.

По мнению военного эксперта Тома Купера, отправляя в Сирию Су-57, Кремль «играет в азартные игры», используя драгоценные прототипы. Кроме того, подобные полеты опасны для пилотов. Купер считает, что датчики, системы управления огнем, авионика и даже двигатели еще нуждаются в доработке.

Есть и другая проблема – высокая стоимость Су-57. При сокращении расходов на вооружение России будет крайне трудно произвести десятки истребителей, а затем еще интегрировать их в ВКС. Много денег уходит на модернизацию советских самолетов, в частности, Ту-22М и Ту-160М, которые вообще планируется производить с нуля.

Конкурировать с США, у которых достаточное количество F-22, России будет невозможно, и Су-57, по версии западных экспертов, пока, скорее вопрос политики и престижа.

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Тэги: су-57

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