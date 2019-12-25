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Главная » Украина » Происшествия
16:12 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ГБР разоблачило масштабную схему откатов между СБУ и Артемсолью

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении преступной схемы вымогательства 800 тыс. грн. неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения Артемсоль и работниками правоохранительных органов.

Как сообщили в ГБР, организаторов схемы задержали.

По данным ведомства, в схеме участвовали заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц Артемсоли.

Фото: ГБР

Следствием установлено: предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическому вымогательству и получению неправомерных выгод.

С этой целью:

  • создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам;
  • затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы;
  • по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием проведения проверок соблюдения законов.

Размер «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

По результатам проведенных следственных действий:

  • в Запорожье 27 ноября задокументирован факт вымогательства и получения части «отката» в $ 8500 через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области;
  • в Бахмуте 24 декабря задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части «отката» в сумме 540 тыс. грн от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.
  • решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП Артемсоль.

Прошли обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.

Фото: ГБР

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (Ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Тэги: коррупция, СБУ, откаты, ГБР

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