ГБР разоблачило масштабную схему откатов между СБУ и Артемсолью
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении преступной схемы вымогательства 800 тыс. грн. неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения Артемсоль и работниками правоохранительных органов.
Как сообщили в ГБР, организаторов схемы задержали.
По данным ведомства, в схеме участвовали заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц Артемсоли.
Следствием установлено: предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическому вымогательству и получению неправомерных выгод.
С этой целью:
- создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам;
- затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы;
- по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием проведения проверок соблюдения законов.
Размер «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.
По результатам проведенных следственных действий:
- в Запорожье 27 ноября задокументирован факт вымогательства и получения части «отката» в $ 8500 через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области;
- в Бахмуте 24 декабря задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части «отката» в сумме 540 тыс. грн от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.
- решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП Артемсоль.
Прошли обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.
Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (Ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
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