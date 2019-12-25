В скульптурах изо льда оказались мертвые рыбы

В Тюмени к Новому году построили ледовый городок. В социальных сетях местные жители заметили, что в ледовые скульптуры вмерзли рыбы.

Фотографии рыб, вмерзших в ледяные скульптуры, появились в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». В комментариях пользователи пожаловались, что это «похоже на кунсткамеру» и «вызывает отвращение».

Глава службы благоустройства по Центральному округу Тюмени Камиль Калимуллин пояснил, что лед, который использовали для строительства городка, образуется в естественных условиях. При нарезке не видно, что находится внутри льда. Вмерзших рыб заметили после шлифовки готовых скульптур.

В пресс-службе администрации города добавили, что подрядчик уже получил замечания и уберет рыб из скульптур. «Их (рыб) убрали, чтобы никого не травмировать», — сказал Калимуллин. По его словам, на качество городка это не повлияет.

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