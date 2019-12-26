Путин ночью сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России 25 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.
Он по традиции надел свитер с 11 номером. Вместе с ним выступают глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.
В противоборствующей команде, в частности, играют губернатор Московской области Андрей Воробьев, тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман
Матч завершился со счетом 8:5 в пользу команды, в которой играл Владимир Путин.
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