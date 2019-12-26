В американском городе власти разрешили игру в снежки

Власти американского города Уосо, штат Висконсин, решили снять запрет на игру в снежки, который действовал с 1962 года, пишет газета The New York Times.

В течение 57 лет местным жителям за игру в снежки грозил штраф в 114 долларов.

Запрет распространялся также на «бросание в людей или здания любых предметов, стрел, камней или иных снарядов, в том числе реактивных». В то же время в городе разрешено ходить по улицам с огнестрельным оружием.

На днях в интернете появилось видео, на котором видно, как полицейские и чиновники города играют в снежки. Этот факт подтверждает то, что вскоре запрет должен быть снят.

По данным местных правоохранителей, за последние 15 лет было выписано около 10 штрафов по данной статье, в том числе за выпущенные в соседский сад стрелы, упавшие с крыши мешки с песком и в двух случаях за игру в снежки. Тогда речь действительно шла об опасной ситуации, когда хулиганы бросали снежки в проезжающие машины.

Отмечается, что за такой запрет населенный пункт окрестили «худшим городом в Америке». После этого местные законодатели задумались над тем, чтобы внести в закон поправки. Голосование в мэрии должно состояться в ближайшее время.

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