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Главная » Украина » Общество
13:22 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сотрудники Генпрокуратуры получили «под елочку» новые зарплаты

Заработная плата работников Офиса Генерального прокурора увеличится на 50-70%.

Об этом во время брифинга по началу работы Офиса Генерального прокурора заявил Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

«Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышены, где-то от 50% до 70%, пока постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабинета министров, думаю, вскоре будет опубликовано и вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты», – сказал он.

По словам генпрокурора, этот уровень «пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах».

«Возможно, где-то мы выходим на уровень зарплат Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия. По результатам того распределения дел и справедливой оценки соответственно будут применяться премирования и так называемые бонусы», – отметил Рябошапка.

По его словам, у прокуроров также будут дополнительные гарантии.

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Тэги: Генпрокуратура, зарплата

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