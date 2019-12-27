Ушла из жизни народная артистка Галина Волчек

В возрасте 86 лет умерла художественный руководитель легендарного театра «Современник», режиссёр и народная артистка СССР Галина Волчек.

24 декабря сообщалось, что Галина Волчек была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. По предварительной информации причиной смерти стал отек головного мозга и легких. Внутренние органы начали отказывать у знаменитой русской актрисы утром 26 декабря, по сообщениям врачей к трагическим последствиям привел хронический бронхит. Она скончалась вечером 26 декабря.

Актер Сергей Гармаш сообщил ТАСС, что прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике». Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году она окончила Школу-студию МХАТ. Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Волчек приняла участие в создании театра-студии, который затем стал московским театром «Современник».

Как театральный режиссер Волчек дебютировала в 1962 году, поставив пьесу Уильяма Гибсона «Двое на качелях». В 1972 года она стала главным режиссером «Современника», в 1989 году — его художественным руководителем. За время работы в театре она поставила более 30 спектаклей. Волчек также снялась в фильмах «Дон Кихот», «Строится мост», «Король Лир», «Осенний марафон» и других.

Волчек — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, премии президента России в области литературы и искусства. Она также была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III (1996), II (2003) и I степеней (2008).

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