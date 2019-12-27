Украина отказалась от всех претензий к России по газовым спорам

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Об этом 27 декабря заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передают РИА Новости.

26 декабря представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского «Газпрома» встретились в Вене, чтобы согласовать условия нового контракта на транзит газа.

Ожидается, что будет в ближайшие даты будет согласовано пятилетнее соглашение на транзит российского газа по украинской газотранспортной системой.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, завершить согласование договоров планируют 27 декабря, но при необходимости продолжат работу на выходных.

Глава Минэнерго России Александр Новак в комментарии российским СМИ заявил, что соглашение должно быть подписано в выходные.

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