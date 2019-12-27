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Главная » Украина » Политика
15:57 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Укртелеком не будет повышать тарифы с нового года

Компания нашла возможности сдержать подорожание услуги фиксированной связи.

Компания Укртелеком передумала повышать тарифы с нового года, сообщается в пресс-релизе компании.

«Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии. Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост затрат на предоставление услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, создал «необходимость повышения цен». По мнению компании, это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи.

В тоже время, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины в связи с ее социальной значимостью для населения, отмечается в сообщении.

Также компания продолжит «внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию», чтобы предлагать клиентам наиболее доступные цены на услуги, с учетом их социальной важности.

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Тэги: тарифы, цены, укртелеком, повышение

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