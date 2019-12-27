14-летняя Александра Меркушина выиграла второе золото чемпионата Украины
Талантливая украинка продолжает деклассировать более опытных биатлонисток.
В Тысовце продолжается чемпионат Украины по биатлону. 27-го декабря состоялись вторые спринтерские гонки. Золото снова завоевала 14-летняя Александра Меркушина – родная сестра Анастасии Меркушиной.
Во втором спринте Меркушина допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей снова показать лучший результат. Третье место с двумя кругами штрафа в пассиве заняла двукратная призерка чемпионатов Европы Яна Бондарь.
Ранее Александра стала самой молодой в истории чемпионкой Украины среди взрослых и выполнила норматив Мастера спорта Украины. Теперь она стала двукратной чемпионкой.
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