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Главная » Украина » Спорт
17:18 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

14-летняя Александра Меркушина выиграла второе золото чемпионата Украины

Талантливая украинка продолжает деклассировать более опытных биатлонисток.

В Тысовце продолжается чемпионат Украины по биатлону. 27-го декабря состоялись вторые спринтерские гонки. Золото снова завоевала 14-летняя Александра Меркушина – родная сестра Анастасии Меркушиной.

Во втором спринте Меркушина допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей снова показать лучший результат. Третье место с двумя кругами штрафа в пассиве заняла двукратная призерка чемпионатов Европы Яна Бондарь.

Ранее Александра стала самой молодой в истории чемпионкой Украины среди взрослых и выполнила норматив Мастера спорта Украины. Теперь она стала двукратной чемпионкой.

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Тэги: Меркушина

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