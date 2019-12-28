«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд

В «Газпроме» указали, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом между российской газовой компанией и украинским «Нефтегазом».

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам ТАСС представитель «Газпрома» в пятницу, 27 декабря.

Он указал, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

В «Нафтогазе» подтвердили информацию. «Мы подтверждаем получение от Газпрома $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», – говорится в заявлении «Нафтогаза».

Украинская компания добавила, что, по ее подсчетам, суммарно по результатам транзитного арбитража она получила от «Газпрома» $5 млрд. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен «Газпромом» в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году», – говорится в заявлении.

«Сегодняшний платеж «Газпрома» включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $2,56 млрд, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018″, – сообщила украинская компания.

«Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины», – отмечается в заявлении. «Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020″, – добавляет «Нафтогаз».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале в пятницу также подтвердил получение платежа «Газпрома» и назвал это «еще одной победой» для Украины.

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