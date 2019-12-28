Ученые нашли самый древний лес в мире

Исследователи утверждают, что им удалось найти следы самого древнего леса в мире.

Исследователи утверждают, что им удалось найти следы самого древнего леса в мире. Его окаменелости были обнаружены в районе города Кейро (Каир) в штате Нью-Йорк. По словам исследователей, возраст леса составляет 386 миллионов лет. Он простирался от границ штата Нью-Йорк до Пенсильвании. Этот лес оказался на два-три миллиона старше леса Гильбоа, который до сих пор считался древнейшим в мире. Он также находился на территории штата Нью-Йорк.

Исследователи полагают, что их открытие позволит внести существенный вклад в изучение эволюции деревьев и роли, которую они сыграли в формировании современного мира. В ходе работы ученые нанесли на карту около 3000 квадратных метров окаменелого леса, находившегося у подножья горного хребта Катскилл в долине реки Гудзон. Им удалось выяснить, что в лесу росли три вида деревьев, два из которых – кладоксилеевые и археоптерис – хорошо известны ученым.

Деревья, относящиеся к классу кладоксилеевых, отличались толстыми стволами и хвощевидными листьями. Их окаменелости ранее были обнаружены в лесу Гильбоа. Археоптерис считается самым древним растением, листья которого – широкие и плоские – напоминают листву современных деревьев. Третий вид деревьев, обнаруженный в лесу возле Кейро, учеными пока не идентифицирован.

Ученые пришли к выводу, что все три вида древних деревьев размножались спорами. Кроме того, они обнаружили уникальную корневую сеть, принадлежавшую археоптерисам. В определенных местах длина корней этих растений достигала 11 метров. Помимо толстых корней, способных жить в течение длительного времени, ученые обнаружили следы тонких корней. По мнению ученых, именно они изменили схему взаимодействия между растениями и почвой и, таким образом, способствовали эволюции лесов и атмосферы. Исследователи отмечают, что известные до сих пор древние леса со столь сложной корневой системой были на десять миллионов лет младше обнаруженного в окрестностях Кейро.

«По всей видимости, распространение археоптериса знаменует поворотный момент, после которого леса начали развиваться в современном направлении, – отмечает профессор Уильям Стайн из Бирмингемского университета (Нью-Йорк), принимавший участие в проведении исследования. – Найденные ранее окаменелости археоптериса вкупе с обнаруженными сейчас корневыми системами говорят, что это было самое современное растение среди прочей древней флоры. Несмотря на то, что археоптерис сильно отличается от современных деревьев, его существование выглядит как отправная точка для развития будущих лесов».

«Было удивительно обнаружить разные виды древних растений в одном и том же месте, в долине реки Гуздон, – признается доктор Крис Берри из Кардиффского университета. – До сих пор было принято считать, что они обитали в различных регионах». Это открытие привело ученых к мысли о том, что так же, как и в нынешние времена, климатические условия на различных участках древнего леса отличались друг от друга. Это обстоятельство позволяло произрастать там различным видам растений.

«Обнаруженный нами лес, по всей видимости, не был густым, – предполагает доктор Берри. – В нем произрастали хвойные деревья средней высоты, и лиственные, чуть пониже». Ученые считают, что лес погиб в результате наводнения. На это указывают многочисленные окаменелости рыб, найденные в том же районе.

Для того чтобы установить, каким образом леса повлияли на изменение концентрации углекислого газа в атмосфере, исследователям необходимо детально изучить экосистему первых лесов и их корневую систему.

«Находки, сделанные в районе Кейро, позволяют нам освободиться от представлений о главенствующей роли, которую играли в древних лесах крупные деревья, – говорит доктор Берри. – На данном этапе мы можем попытаться узнать, какие именно растения стали катализаторами глобальных изменений, и при каких экологических условиях это произошло. И мы уже сейчас гораздо лучше понимаем, каким образом Земля превратилась в покрытую лесами планету».

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