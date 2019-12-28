Президент Чехии может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года. Об этом он рассказал изданию Parlamentnilisty

По его словам, на эту мысль его натолкнула реакция МИД России на принятие чешскими властями закона о Дне памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

«Некоторое время назад я принял приглашение Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы. А сейчас размышляю, ехать ли туда вообще», — сказал он.

Однако, отметил Земан, он скорее всего посетит Москву, чтобы заявить о невозможности для чехов забыть о вторжении в Прагу так же, как невозможно россиянам забыть о победе в Великой Отечественной войне.

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