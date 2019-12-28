Во время обмена военнопленными журналистов не будет
Представителям прессы отказали в аккредитации на обмен пленными. Фото и видео предоставит аппарат президента.
Журналистам запретили присутствовать во время обмена пленными, который пройдет в воскресенье, 29 декабря, сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев.
По его словам, фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента, потому что штаб не является организатором. На событие представители штаба ООС попасть не смогут.
«Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», – заявил Саранцев.
Новости по теме
Журналистка ямальского телеканала уволилась после пресс-конференции Путина. Якобы местные власти остались недовольны вопросом, который задала Алиса Яровская.
Из общего числа осужденных и приговоренных к заключению лишь 359 человек являются участниками боевых действий.
19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.