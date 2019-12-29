Открылся первый в мире музей похмелья

Хорватские студенты открыли в Загребе первый в мире музей похмелья. Там рассказывают реальные истории людей, которые переборщили с алкоголем.

Идея родилась, когда друг Дубоковича и Микелич рассказал им, что после бурной вечеринки нашел у себя в кармане велосипедную педаль. Как и зачем она там оказалась, парень, разумеется, не помнил.

Педаль стала первым экспонатом музея — она стоит на самом видном месте. Рядом находятся дорожный знак, горшок, стремянка и другие неожиданные предметы, с которыми люди просыпались с похмелья.

Создатели надеются, что музею удастся получить финансирование — пока он существует на чистом энтузиазме. Чем больше историй, тем лучше — рассказ о своем самом диком и забавном похмелье можно оставить на сайте. Лучшие из лучших получат возможность посетить музей бесплатно.

Тэги: Музей похмелья, Загреб, Велосипедная педаль