В МИД РФ прокомментировали обмен военнопленных
Россия рассчитывает на выполнение Украиной всех пунктов минских соглашений в следующем году.
Москва рассчитывает на продолжение обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом в 2020 году. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в понедельник, 30 декабря.
«В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом «всех на всех», но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере», – заявили в дипведомстве.
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