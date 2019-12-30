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Главная » Мир » Политика
14:58 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД РФ прокомментировали обмен военнопленных

Россия рассчитывает на выполнение Украиной всех пунктов минских соглашений в следующем году.

Москва рассчитывает на продолжение обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом в 2020 году. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в понедельник, 30 декабря.

«В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом «всех на всех», но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере», – заявили в дипведомстве.

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Тэги: Россия, мид, рф, обмен пленными, комментарий

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