В Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок
Злоумышленники стреляли по киоскам в Деснянском районе, после чего бросили на территорию рынка дымовую шашку.
В ночь на вторник, 31 декабря, неизвестные обстреляли рынок на столичной Троещине. Также они бросили дымовую шашку, сообщает пресс-служба полиции города.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Драйзера Деснянского района Киева.
«Предварительно установлено: четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. При осмотре территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования», – говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что в результате стрельбы никто из граждан не пострадал. Правоохранители открыли дело по статьям о хулиганстве и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Также полицейские устанавливают лиц, причастных к этому событию.
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