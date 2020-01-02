Винницкую чиновницу, отдавшую почти гектар государственной земли, признали невиновной
Своеобразный подарок «под елочку» получила уже бывшая госслужащая.
На днях Винницкий районный суд признал невиновной 34-летнюю Марину Подлипную, обвиняемую в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.
По данным следствия, в июле 2015 года 30-летняя Подлипная заняла должность заместителя начальника Госгеокадастра Винницкого района Винницкой области. Тем же летом она исполняла обязанности начальника данного учреждения.
Как установили правоохранители, Марина Подлипная помогла жителю Винницы заполучить в собственность почти гектар земли, принадлежащей Винницкому лесному хозяйству. Несмотря на то, что участок является землями промышленности и лесного фонда, чиновница вывела его из числа государственных под видом земель для ведения сельского хозяйства.
Обвиняемая своей вины не признала, заявив, что не знала, что земля находится в пользовании лесничества.
В итоге, суд признал ее невиновной. Одним из аргументов в пользу этого решения стало то, что следствие не смогло доказать, что за вменяемое правонарушение чиновница получила какую-то выгоду.
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