Винницкую чиновницу, отдавшую почти гектар государственной земли, признали невиновной

Своеобразный подарок «под елочку» получила уже бывшая госслужащая.

На днях Винницкий районный суд признал невиновной 34-летнюю Марину Подлипную, обвиняемую в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в июле 2015 года 30-летняя Подлипная заняла должность заместителя начальника Госгеокадастра Винницкого района Винницкой области. Тем же летом она исполняла обязанности начальника данного учреждения.

Как установили правоохранители, Марина Подлипная помогла жителю Винницы заполучить в собственность почти гектар земли, принадлежащей Винницкому лесному хозяйству. Несмотря на то, что участок является землями промышленности и лесного фонда, чиновница вывела его из числа государственных под видом земель для ведения сельского хозяйства.

Обвиняемая своей вины не признала, заявив, что не знала, что земля находится в пользовании лесничества.

В итоге, суд признал ее невиновной. Одним из аргументов в пользу этого решения стало то, что следствие не смогло доказать, что за вменяемое правонарушение чиновница получила какую-то выгоду.

Тэги: суд, земля, Винница, госгеокадастр, марина подлипная