Убийство иранского генерала ракетами США скажется на экономике Украины

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

На своей странице в Фейсбуке Милованов спрогнозировал рост цен на нефть минимум на 2-4%%, что, по его мнению, негативно скажется на экономике нашей страны. На прямой вопрос пользователей, каким именно образом, министр ответил туманно – дескать, рост цен на нефть всегда плохо сказывается на нашей экономике.

Напомним, сегодня ночью беспилотники ВВС США нанесли ракетный удар по Международному аэропорту Багдада. В результате операции погиб генерал Касем Сулеймани – командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, национальный герой Ирана, фактически теневой правитель силовиков.

США отреагировало на штурм своего посольства в Багдаде, имевшем место в новогоднюю ночь. Многие мировые политики довольно резко оценили приказ Дональда Трампа о ликвидации Сулеймани.

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