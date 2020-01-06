40-летняя шотландка погибла, упав с кровати

Это произошло в Глазго. Мишель Клогерти (Michelle Clougherty) обнаружили мертвой ее муж и девятилетняя дочь после того, как она упала с постели.

Мишель рано легла спать, сообщает Daily Record. Несколько часов спустя ее муж Алан и дочь Миа нашли ее бездыханное тело на полу.

Все попытки ее спасти оказались безрезультатными. В настоящее время ее муж и дочь живут у родственников.

Полиция считает происшествие несчастным случаем. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

По мнению экспертов, падение с кровати может привести к летальному исходу. Такое чаще случается с пожилыми людьми, но молодые люди также подвергаются риску.

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