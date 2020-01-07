В Австралии от пожаров погибло почти полмиллиарда животных

Согласно подсчетам профессора Криса Дикмана, эксперта по биоразнообразию из Сиднейского университета, в лесных пожарах в Австралии погибли почти 480 миллионов животных.

Крис Дикман объяснил, как получил такие цифры. В частности, объяснил, что речь идет о количестве всех животных, пострадавших от пожаров.

Эти цифры основаны на отчете для Всемирного фонда природы (WWF) за 2007 год, соавтором которого он был и который описывал влияние на дикую природу Австралии расчистки земель в штате Новый Южный Уэльс.

По подсчетам, в среднем на гектар приходилось 17,5 млекопитающих, 20,7 птиц и 129,5 рептилий. Затем они умножили это на площади земли, охваченной пожарами.

«Мы подсчитали, что только на трех миллионах гектаров Нового Южного Уэльса, которые сгорели по состоянию на 10 дней назад, от пожаров могли пострадать 480 миллинов млекопитающих, птиц и рептилий», – сказал профессор Дикман.

«Безусловно, крупные животные, такие как кенгуру или страусы эму, птицы, смогут убежать от огня, когда почувствуют его близость», – сказал он BBC.

Он добавил, что многие животные, которые пережили сам пожар, позже погибнут из-за нехватки пищи.

Колин Билл, эколог из Йоркского университета, считает, что оценки австралийских коллег могут быть преувеличены.

«В тех районах Африки, где я работаю, по моему убеждению, очень мало птиц погибает непосредственно от пожара. Они способны улететь с места пожаров, и это, безусловно, также в Австралии», – сказал ученый.

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