Американка собрала 700 тысяч долларов пожертвований, рыссылая свои обнаженные фото
20-летняя Кейлен Уорд собрала более 700 тысяч долларов для помощи жертвам австралийских лесных пожаров. Она рассылает жертвователям свои фотографии в стиле «ню».
Жительница Калифорнии работает моделью с августа 2019 года. По ее словам, отдыхая на Карибах, она прочитала о беспрецедентных пожарах, которые бушуют в Австралии, пишет The Guardian.
3 января Уорд поместила в Twitter свое изображение. а также список благотворительных организаций.
«Я сама пожертвовала тысячу долларов, – рассказала она СМИ. – У меня было большое количество подписчиков, возможно, 30 тысяч в то время, и я подумал, что многие из моих подписчиков смогут тоже отправить пожертвования».
В тот вечер она собрала более 7 тысяч долларов. На следующее утро было уже 100 тысяч долларов.
Ее твит получил 77 тысяч ретвитов. И девушка стала называть себя «голым филантропом».
«Не все герои носят одежды», – шутит Кейлен Уорд.
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