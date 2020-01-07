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Главная » Мир » Общество
13:12 07 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американка собрала 700 тысяч долларов пожертвований, рыссылая свои обнаженные фото

20-летняя Кейлен Уорд собрала более 700 тысяч долларов для помощи жертвам австралийских лесных пожаров. Она рассылает жертвователям свои фотографии в стиле «ню».

Жительница Калифорнии работает моделью с августа 2019 года. По ее словам, отдыхая на Карибах, она прочитала о беспрецедентных пожарах, которые бушуют в Австралии, пишет The Guardian.

3 января Уорд поместила в Twitter свое изображение. а также список благотворительных организаций.

«Я сама пожертвовала тысячу долларов, – рассказала она СМИ. – У меня было большое количество подписчиков, возможно, 30 тысяч в то время, и я подумал, что многие из моих подписчиков смогут тоже отправить пожертвования».

В тот вечер она собрала более 7 тысяч долларов. На следующее утро было уже 100 тысяч долларов.

Ее твит  получил 77 тысяч ретвитов. И девушка стала называть себя «голым филантропом».

«Не все герои носят одежды», – шутит Кейлен Уорд.

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Тэги: обнаженная женщина, пожертвование, лесные пожары

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