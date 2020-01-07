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Главная » Украина » Происшествия
19:08 07 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Херсоне убийца сбежал из-под домашнего ареста

Задержали его в Днепропетровской области.

6-го января из-под домашнего ареста сбежал житель Херсона, подозреваемый в убийстве своего знакомого – 22-летнего местного жителя. После задержания подозреваемому суд избрал меру наказания в виде круглосуточного домашнего ареста. Не став дожидаться приговора, предполагаемый убийца пустился в бега. Полиция искала его почти сутки.

Задержали беглеца в Никополе на автовокзале 7-го января. Теперь суд вряд ли оставит на время досудебного расследования на свободе такого ненадежного фигуранта по делу об убийстве.

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Тэги: убийство, побег, херсон, домашний арест, подозреваемый, никополь

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