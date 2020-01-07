В Херсоне убийца сбежал из-под домашнего ареста
Задержали его в Днепропетровской области.
6-го января из-под домашнего ареста сбежал житель Херсона, подозреваемый в убийстве своего знакомого – 22-летнего местного жителя. После задержания подозреваемому суд избрал меру наказания в виде круглосуточного домашнего ареста. Не став дожидаться приговора, предполагаемый убийца пустился в бега. Полиция искала его почти сутки.
Задержали беглеца в Никополе на автовокзале 7-го января. Теперь суд вряд ли оставит на время досудебного расследования на свободе такого ненадежного фигуранта по делу об убийстве.
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