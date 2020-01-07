МВД Украины запретит Александре Мирошиной въезд в Украину

Российской блогерше Александре Митрошиной, во время лекции которой вчера произошел конфликт, объявят запрет на въезда в Украину.

Российской блогерше Александре Митрошиной, во время лекции которой вчера произошел конфликт, объявят запрет на въезда в Украину.

До этого у нее не было запрета на посещение Украины, сообщает МВД Украины на своей странице в соцсети:

«Росіянка Олександра Мітрошина не мала заборони на в’їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою. Після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в’ їзду блогерці Мітрошиній в подальшому»і.