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Главная » Мир » Происшествия
08:01 08 Января 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В Иране разбился самолет МАУ, летевший по маршруту «Тегеран-Киев». На борту было 180 пассажиров.

Все находившиеся на борту погибли.

Из поступающих данных следует, что самолет Boeing 737-800, принадлежащий украинской авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ), разбился всего через 2 минуты после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране. На борту крылатой машины находилось 180 человек. По данным Красного полумесяца, никто из летевших не выжил.

На базе Департамента консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон ее горячей линии: 238-17-77.

Наиболее вероятной причиной крушения самолета стали технические проблемы. В Киев «Боинг» должен был прилететь около 8-00.

В районе происшествия работает малая авиация из Тегерана, она занята поиском обломков и тел погибших.

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Тэги: Киев, самолет, аэропорт, мау, крушение, трагедия, Боинг, Пассажиры, Тегеран

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