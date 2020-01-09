НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
10:40 09 Января 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Образцовое хозяйство: Жительница Винницы кормила козу марихуаной

Правоохранители не уточнили, употреблялось ли молоко парнокопытного в пищу.

На днях Винницкий районный суд приговорил к четырехлетнему условному сроку с отсрочкой наказания в два с половиной года местную жительницу, у которой на даче полицейские обнаружили множество уже высушенных кустов конопли.

Женщина не стала отпираться, пояснив, что наркосодержащие растения действительно выращивала, однако марихуану не употребляла и не собиралась продавать. Она, по ее словам, кормила данными кустами козу. При этом сушила их на втором этаже, в помещении.

Источник:
Тэги: суд, марихуана, приговор, Винница, курьезы, коза

Новости по теме

«Армия уже не та»: В Донецкой области военнослужащий с автоматом напал на продуктовый магазин

Завладев выручкой, преступник не вернулся на передовую.

Харьковский предприниматель проведет в тюрьме 9 лет за ДТП с двумя погибшими

Свою вину он признал только частично.

Судебное похмелье: Хозяина магазина, в котором продавался коньяк, убивший семерых человек, даже не оштрафовали

За реализацию убийственного пойла предприниматель не поплатился ничем.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
«Доллар по 40 покажется нам сказкой», – нардеп дал тревожный прогноз на случай реальной войны в Персидском заливе

15:59 Украина

Нельзя исключать теракт. Кто находился на борту украинского «Боинга».

15:05 Мир

Ветеран из США дождался своих военных наград спустя 75 лет после войны

11:29 Мир

Пенсионерка приняла снаряд времен Первой мировой войны за вазу и поставила в гостиной

10:55 Мир

Иран атаковал американские базы в Ираке

10:28 Мир

Харьковский предприниматель проведет в тюрьме 9 лет за ДТП с двумя погибшими

09:26 Украина

Президент Владимир Зеленский прервал отдых в Омане из-за катастрофы украинского «Боинга»

08:48 Украина

В Иране разбился самолет МАУ, летевший по маршруту «Тегеран-Киев». На борту было 180 пассажиров.

08:01 Мир

МВД Украины запретит Александре Мирошиной въезд в Украину

23:05 Украина

Судебное похмелье: Хозяина магазина, в котором продавался коньяк, убивший семерых человек, даже не оштрафовали

21:09 Украина

Третий день в Виннице ищут пропавшую девочку

18:56 Украина

Новости | Игровые автоматы