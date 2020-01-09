Образцовое хозяйство: Жительница Винницы кормила козу марихуаной

Правоохранители не уточнили, употреблялось ли молоко парнокопытного в пищу.

На днях Винницкий районный суд приговорил к четырехлетнему условному сроку с отсрочкой наказания в два с половиной года местную жительницу, у которой на даче полицейские обнаружили множество уже высушенных кустов конопли.

Женщина не стала отпираться, пояснив, что наркосодержащие растения действительно выращивала, однако марихуану не употребляла и не собиралась продавать. Она, по ее словам, кормила данными кустами козу. При этом сушила их на втором этаже, в помещении.

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