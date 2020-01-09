Зооманьяк! В Шостке обнаружены несколько мешков убитых собак и свалка мертвых котов

Увиденное поразило даже матерых оперативников.

Как сообщили «Властям» в Нацполиции, в Сумской области произошло массовое убийство животных. По данным правоохранителей, в Шостке на одной из мусорных площадок местные жители обнаружили два мешка, в которых находились тела убитых собак. В другом районе города на таком же мусорнике обнаружены убитые кошки и коты. Следы, обнаруженные на трупах животных, говорят о том, что над ними издевались.

Полиция предпринимает все возможные меры для установления круга лиц причастных к жестокому преступлению. Оперативники скрупулезно изучают записи с камер наблюдения и пеленгуют соты мобильных операторов, отрабатывая подозреваемого за подозреваемым.

Всех, кто может помочь в расследовании бесчеловечного массового убийства животных, полицейские просят обращаться по телефону «102» на условиях полной анонимности.

Тэги: животные, полиция, Шостка, массовое убийство, сумская обалсть