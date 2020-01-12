Главного тренера «Малаги» уволили из-за видео ее полового органа
Руководство футбольного клуба приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Виктором Санчесом, сделавшим пикантное видео, да еще и в футболке «Малаги».
По словам 43-летнего тренера, он столкнулся с группой вымогателей, которые требовали от него выкуп. Якобы он отправил пикантное видео из личного чата, но оно оказалось похищенным и впоследствии опубликованным в одной из социальных сетей.
Полиция расследует заявление Санчеса, сообщает BBC.
Однако руководство «Малаги» решило спасать репутацию клуба и уволить тренера.
«Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему мирным путем через переговоры с Санчесом. Несмотря на все усилия, предпринятые «Малагой», достичь этого не удалось. В связи с этим было решено уволить тренера по дисциплинарным причинам, приняв во внимание серьезный ущерб, нанесенный клубу в результате недавних событий», – говорится в заявлении клуба.
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