Главного тренера «Малаги» уволили из-за видео ее полового органа

Руководство футбольного клуба приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Виктором Санчесом, сделавшим пикантное видео, да еще и в футболке «Малаги».

По словам 43-летнего тренера, он столкнулся с группой вымогателей, которые требовали от него выкуп. Якобы он отправил пикантное видео из личного чата, но оно оказалось похищенным и впоследствии опубликованным в одной из социальных сетей.

Полиция расследует заявление Санчеса, сообщает BBC.

Однако руководство «Малаги» решило спасать репутацию клуба и уволить тренера.

«Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему мирным путем через переговоры с Санчесом. Несмотря на все усилия, предпринятые «Малагой», достичь этого не удалось. В связи с этим было решено уволить тренера по дисциплинарным причинам, приняв во внимание серьезный ущерб, нанесенный клубу в результате недавних событий», – говорится в заявлении клуба.

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