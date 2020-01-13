В Запорожской области брошенная сумка всполошила все экстренные службы

Как сообщили источники в полиции, ничего серьезного – просто, показалось.

В Мелитополе 12-го января по тревоге были подняты полицейские и взрывотехники из-за сообщения о странной находке. На ступенях цокольного этажа старинного здания, расположенного в старой части города, напротив Центрального рынка, стоит бесхозная дорожная сумка темного цвета.

Прибывшие на место экстренники обнаружили в сумке только носильные вещи, и ничего взрывоопасного. Владельца сумки пытается установить полиция. Вероятно, кто-то то ли украл у проезжавших вещи, то ли сумка сама «потерялась».

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