В Запорожской области брошенная сумка всполошила все экстренные службы
Как сообщили источники в полиции, ничего серьезного – просто, показалось.
В Мелитополе 12-го января по тревоге были подняты полицейские и взрывотехники из-за сообщения о странной находке. На ступенях цокольного этажа старинного здания, расположенного в старой части города, напротив Центрального рынка, стоит бесхозная дорожная сумка темного цвета.
Прибывшие на место экстренники обнаружили в сумке только носильные вещи, и ничего взрывоопасного. Владельца сумки пытается установить полиция. Вероятно, кто-то то ли украл у проезжавших вещи, то ли сумка сама «потерялась».
Новости по теме
В распоряжении журналистов оказался массив информации, проливающий свет на схему наркосбыта на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Полиция заблокировала входы и выходы в жилье Ирины Гришиной, где регулярно раздавали деньги избирателям Мелитополя.
Команда Зе! в Запорожской области широко представлена неоднозначными личностями, которых ассоциируют с провластной политической силой и ее сателлитами.