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Главная » Украина » Экономика
15:12 13 Января 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В НБУ спрогнозировали динамику гривны на 2020 год

Национальный банк допускает незначительные колебания гривны в следующем году – как в сторону падения, так и в сторону укрепления.

В 2020 году возможны умеренные колебания курса национальной валюты в обе стороны. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью FinClub, которое было опубликовано в понедельник, 13 января.

«В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться», – сказала Рожкова.

Она также объяснила укрепление гривны в конце 2019 года.

«В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны – это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране – подчеркивает Рожкова.

По ее словам, подобный путь проходили и другие страны, которые «реализовывали режим инфляционного таргетирования». В качестве примера она назвала Чехию и Польшу в начале 2000-ных.

Первый заместитель главы НБУ также заявила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

«Курс, который мы видим, – это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка – 7,9 млрд долларов в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долларов в ОВГЗ», – сказала Рожкова.

Она также отметила другие факторы, которые способствовали укреплению гривны: рост производительности в агросекторе, а также внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – Нафтогаз, Кернел и другие.

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