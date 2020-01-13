Дело Амины Окуевой: подозреваемый в убийстве входил в преступную организацию

По словам работников полиции, роль задержанного в этом преступлении до сих пор проверяется.

Подозреваемый в убийстве волонтера Амины Окуевой является уроженцем Дагестана. Он долгое время жил в Украине и входил в состав преступной организации, которая занималась убийством на заказ, сообщили председатель Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов во время брифинга в понедельник, 13 января.

По словам работников полиции, роль задержанного в этом преступлении до сих пор проверяется.



Отмечается, что помимо ДНК на оружии, есть и другие доказательства его возможной причастности к преступлению, которые следствие пока не озвучивает.

«Я надеюсь, что с помощью западных партнеров нам удастся больше продвинуться в расследовании», – говорится в сообщении.

Напомним, на участников Революции Достоинства и российско-украинской войны в Донбассе супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву покушались дважды.

1 июня 2017 года во время встречи на Подоле в Киеве преступник выстрелил в Осмаева и был ранен Окуевой. Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Киллером оказался уроженец российского Санкт-Петербурга Артур Денисултанов по кличке «Динго».

А 30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль супругов из автоматов калибра 7,62. В результате прицельного обстрела Амина Окуева погибла, Адам Осмаев были ранен.