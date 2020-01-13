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Главная » Украина » Экономика
17:33 13 Января 2020 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

С 1 января зарплата украинских нардепов составит более 100.000 грн

С 1 января 2020 года народных депутатов Верховной Рады ждет резкое повышение зарплаты, которая теперь превысить 100 000 гривен. Информацию об этом сообщил телеведущий и журналист Тарас Березовец со ссылкой на данные бывшего вице-премьера правительства Павла Розенко. Таким образом, резкое [...]

С 1 января 2020 года народных депутатов Верховной Рады ждет резкое повышение зарплаты, которая теперь превысить 100 000 гривен.

Информацию об этом сообщил телеведущий и журналист Тарас Березовец со ссылкой на данные бывшего вице-премьера правительства Павла Розенко.

Таким образом, резкое повышение заработных плат чиновников увеличилась сразу в 3,5-5 раз.

«Ну так порадіймо за Слуг Народу, у яких зарплата виросла в чотири рази (а якщо взяти всі доплати думаю вона виросте аж до 150.000).
Шкода тільки, що у народа, якому вони служать, зарплати виросли з 1 січня на ps 100- 200 гр» – пишет политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook

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