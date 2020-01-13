В Одесской области изверг два раза проткнул женщину ломом

Суд посчитал, что на время следствия подозреваемый может находиться дома, а не за решеткой.

Жестокое преступление вечером 4-го января совершил житель Любашевского района Одесской области. Мужчина пришел ко своей знакомой, и, выясняя с ней отношения, нанес несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Как сообщили «Властям» в одесской полиции, преступник, вооруженный палкой и металлическим ломом, пришел во двор своей жертвы. Когда женщина вышла, он сбил ее с ног ударом палки в голову, а затем два раза буквально проткнул ее живот ломом.

Смерть женщины наступила в результате открытой травмы живота с повреждением внутренних органов.

Суд постановил заключить подозреваемого под круглосуточный домашний арест. Ожидать приговора убийца будет вполне комфортабельно – не в условиях переполненных СИЗО.

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