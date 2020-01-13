На международной арене Трампу доверяют меньше, чем Путину — опрос

Уровень международного доверия к политике президента Дональда Трампа составляет 29%.

Большинство стран не имеет большого доверия к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в случаях, когда его политика касается международных отношений. Об этом свидетельствуют данные Pew Research Center.

Отмечается, что ни один из мировых лидеров не набрал выше 50% в опросе.

Больше всего на мировой политической арене доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель. Уровень доверия к ней составляет 46%. Президенту Франции Эммануэлю Макрону доверяет 41% респондентов. Треть, 33%, поддерживает Владимира Путина. Рейтинг доверия к политике Трампа составляет 29%. Он лишь на 1% опережает председателя КНР Си Цзиньпина.

Pew research center

По данным исследовательского центра, уровень доверия к предшественнику Трампа, Бараку Обаме, в аналогичный момент его президентства, в 2011 году, был значительно выше, чем уровень доверия к Трампу в 2020 году.

Также отмечается, что канадские, французские и итальянские консерваторы поддерживают Дональда Трампа значительно больше, чем либералы тех же стран.