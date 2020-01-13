Рекламу полностью переведут на украинский язык
Реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях с 16 января должна быть выполнена только на государственном языке.
В Украине с 16 января вступит в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части языка рекламы. Об этом напоминает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Также сообщается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.
В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.
Также в Национальном совете напомнили, что этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждения, если нарушение совершено впервые.
Новости по теме
Законопроект определяет процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.
Журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет.
В начале октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о языке, в котором одни увидели надежду на укрепление страны, а другие – проблемы для ученых, медийщиков и рядовых граждан