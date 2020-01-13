Рекламу полностью переведут на украинский язык

Реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях с 16 января должна быть выполнена только на государственном языке.

В Украине с 16 января вступит в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части языка рекламы. Об этом напоминает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Также сообщается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.

Также в Национальном совете напомнили, что этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

Источник:

Тэги: реклама, язык, законопроект