НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
17:30 13 Января 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Рекламу полностью переведут на украинский язык

Реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях с 16 января должна быть выполнена только на государственном языке.

В Украине с 16 января вступит в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части языка рекламы. Об этом напоминает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Также сообщается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.

Также в Национальном совете напомнили, что этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

Источник:
Тэги: реклама, язык, законопроект

Новости по теме

Правительство одобрило законопроект о децентрализации

Законопроект определяет процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.

Губернатор Днепропетровской области был готов сняться в рекламе нижнего белья

Журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет.

Какие нормы нового законопроекта о языке вызвали самые острые споры

В начале октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о языке, в котором одни увидели надежду на укрепление страны, а другие – проблемы для ученых, медийщиков и рядовых граждан

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Верховный суд рассмотрит дело пожизненника Петухова, выигравшего у Украины два дела в ЕСПЧ

07:37 Украина

«Да, я ушел»: президент Абхазии подтвердил свою отставку

06:00 Мир

Стали известны страшные подробности о последних днях Анастасии Заворотнюк

20:27 Мир

Житомирская фирма скрывала налоги, списывая солярку

20:08 Украина

В Запорожье старые кадры распространяют анонимную клевету на команду Зеленского

18:09 Украина

Ливийская армия объявила о прекращении огня

15:40 Мир

Немецкая официантка выиграла в лотерею 170 млн евро, но это не изменило ее жизнь

14:10 Мир

Главного тренера «Малаги» уволили из-за видео его полового органа

13:36 Мир

В Британии судили женщину, которая притворялась мальчиком и насиловала девочек

13:25 Мир

С одобрения Лукашенко расстреляют двух братьев

11:28 Мир

Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

00:02 Мир

Новости | Игровые автоматы