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Главная » Украина » Политика
17:45 13 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Трубу заведено уголовное дело

Дело открыли из-за разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

Бывший глава Госбюро расследований Роман Труба подтвердил открытие уголовного дела против него, о чем ранее сообщили в Верховной Раде.

Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

«Это ожидаемо. Во-первых, это личное – Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, добытые в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам – это его единственная защита», – написал он в Telegram.

Труба уверен, что уголовное производство Офиса генпрокурора относительно его действий не имеет перспектив, ведь дело открыто на основании «сообщений о фейковых аудиозаписях».

Главный вопрос, по мнению Трубы, заключается в том, кто заказал и установил прослушку в его кабинете, чтобы было основание для создания «фейковых записей».

Бывший директор ГБР пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.

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Тэги: уголовное дело, труба, ГБР

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