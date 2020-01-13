На Трубу заведено уголовное дело
Дело открыли из-за разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.
Бывший глава Госбюро расследований Роман Труба подтвердил открытие уголовного дела против него, о чем ранее сообщили в Верховной Раде.
Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.
«Это ожидаемо. Во-первых, это личное – Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, добытые в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам – это его единственная защита», – написал он в Telegram.
Труба уверен, что уголовное производство Офиса генпрокурора относительно его действий не имеет перспектив, ведь дело открыто на основании «сообщений о фейковых аудиозаписях».
Главный вопрос, по мнению Трубы, заключается в том, кто заказал и установил прослушку в его кабинете, чтобы было основание для создания «фейковых записей».
Бывший директор ГБР пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.
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