Британская модель упала со скалы в Австралии, делая селфи

Это случилось в воскресенье, 12 января, на скалах в Даймонд-бэй возле Сиднея. Молодые люди решили подняться на 30-метровую скалу, чтобы увидеть восход солнца.

Как рассказала одна из ее подруг, рано утром Мэдалин Дэвис возвращалась с вечеринки в компании семерых друзей. Молодые люди решили подняться на 30-метровую скалу, чтобы увидеть восход солнца, сообщает Daily Mail.

На вершине девушка захотела сфотографироваться. Она перелезла через ограждение, присела на край обрыва, но внезапно соскользнула и упала вниз. Девушка погибла.

Как сообщается, 21-летняя Мэдалин Дэвис приехала в Австралию из английского Линкольна, чтобы начать новую жизнь.

Скалы в Даймонд-бэй возле Сиднея являются туристической достопримечательностью. Многие хотят тут сфотографироваться. И уже были случаи, когда неосторожные туристы тут падали и разбивались, сообщает издание.

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