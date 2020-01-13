«Мисс Бельгия» потеряла бюстгальтер в прямом эфире

Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» оконфузилась во время церемонии награждения. Этот эпизод транслировался в прямом эфире.

Как сообщает издание The Mirror, 23-летняя Селин Ван Оутсел выходила на сцену после получения титула. Спускаясь по лестнице, она споткнулась и упала. В этот момент бюстгальтер без бретелек соскочил и упал ей под ноги.

Церемония транслировалась в прямом эфире. А девушка сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и пошла дальше.

«Сегодня я – лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», – отметила победительница конкурса.

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