«Мисс Бельгия» потеряла бюстгальтер в прямом эфире
Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» оконфузилась во время церемонии награждения. Этот эпизод транслировался в прямом эфире.
Как сообщает издание The Mirror, 23-летняя Селин Ван Оутсел выходила на сцену после получения титула. Спускаясь по лестнице, она споткнулась и упала. В этот момент бюстгальтер без бретелек соскочил и упал ей под ноги.
Церемония транслировалась в прямом эфире. А девушка сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и пошла дальше.
«Сегодня я – лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», – отметила победительница конкурса.
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За церемонией награждения следили более 900 миллионов зрителей в 140 странах мира. В этом году корона досталась девушке из Ямайки.
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