Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну
Космический турист Юсаку Маедзава отправится в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году.
А сейчас 44-летний миллиардер ищет подругу, которая согласится вместе с ним отправиться в путешествие к спутнику Земли, сообщает BBC.
Объявление он опубликовал на своем сайте, указав, что хочет лететь в космическое путешествие с любимой девушкой. Заявки от претенденток принимаются до 17 января. Выбрать себе подругу японский он планирует к концу марта.
Маедзава недавно разошелся с 27-летней актрисой Айяме Горики. «Одиночество и пустота надвигаются на меня, но все же хочу одного: любить одну женщину постоянно», – написал он.
Последний полет американских астронавтов на Луну состоялся в 1972 году, и с тех пор люди не бывали на спутнике Земли.
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