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Главная » Мир » Спорт
19:28 13 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Единственная иранская призерка Олимпиады сбежала из страны

Кимия Ализаде стала частью спортивной истории Ирана в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио выиграла бронзовую медаль по тхэквондо.

21-летняя Кимия Ализаде рассказала в социальных сетях, что уехала из Ирана, потому что не желает быть соучастницей «лицемерия, лжи, несправедливости и лести», сообщает BBC.

Она назвала себя «одной из миллионов угнетенных женщин в Иране».

В своих публикациях в соцсетях она сказала, что правящий режим Ирана использовал ее успех как пропагандистский инструмент.

Ализаде отрицает, что ее пригласили в Европу. Она также не сказала, в какую страну уехала. Но полуофициальное информационное агентство Isna опубликовало сообщение, что она тренируется в Нидерландах. Агентство также сообщило, что Ализаде надеется принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году, но не под иранским флагом.

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Тэги: Олимпиада, Иран, тхэквондо

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Впервые в истории женщина из Ирана стала призером Олимпиады

18-летняя иранская спортсменка Кимия Ализаде в пятницу утром завоевала бронзовую награду в состязаниях по тхэквондо на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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