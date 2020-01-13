Единственная иранская призерка Олимпиады сбежала из страны
Кимия Ализаде стала частью спортивной истории Ирана в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио выиграла бронзовую медаль по тхэквондо.
21-летняя Кимия Ализаде рассказала в социальных сетях, что уехала из Ирана, потому что не желает быть соучастницей «лицемерия, лжи, несправедливости и лести», сообщает BBC.
Она назвала себя «одной из миллионов угнетенных женщин в Иране».
В своих публикациях в соцсетях она сказала, что правящий режим Ирана использовал ее успех как пропагандистский инструмент.
Ализаде отрицает, что ее пригласили в Европу. Она также не сказала, в какую страну уехала. Но полуофициальное информационное агентство Isna опубликовало сообщение, что она тренируется в Нидерландах. Агентство также сообщило, что Ализаде надеется принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году, но не под иранским флагом.
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18-летняя иранская спортсменка Кимия Ализаде в пятницу утром завоевала бронзовую награду в состязаниях по тхэквондо на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.