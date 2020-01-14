Секретарь СНБО: Украина первой определила, что «Боинг» был сбит

В Совете национальной безопасности и обороны уже в день крушения «Боинга» МАУ, 8 января, под Тегераном с вероятностью в 74% знали, что авиалайнер был атакован ПВО Ирана.

«Украина первой определила, что «Боинг» был сбит, но для этого надо было собрать доказательства», – рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, как передает Цензор.НЕТ.

Доказательства этой версии были получены украинской стороной на следующий день после катастрофы, 9 января.

«С октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы… Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стан НАТО», – рассказал Данилов.

Информация о состоянии двигателей, полученная на следующий день, подтвердила эту версию. Но посольство Украины в Тегеране 8 января заявило, что «версия теракта исключается». Заявление дипломатов было согласовано официальным Киевом и было необходимо для «налаживания контактов с властями Ирана», – комментирует Данилов.

«Заявление посольства было санкционировано нами. Это было необходимо решение… Мы должны были рассматривать вариант, что останемся с проблемой один на один. И нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства… Иран сначала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги этой линии соответствовали», – уточнил секретарь СНБО.

По его словам, Служба внешней разведки оперативно доложила СНБО о крушении украинского самолета в Иране. »Ночь 8 января была очень сложной… В 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегерана определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 глава СВР доложил, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил глава СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании «МАУ», на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра. По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов», – рассказал Данилов.

Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету.

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