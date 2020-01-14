Елизавета II согласна, принцип Филипп глубоко ранен: королевская семья отпускает Меган и Гарри
Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
«Хотя мы бы хотели, чтобы они остались полноценными членами Королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью», – такое заявление по итогам королевского семейного совета выпустил Букингемский дворец.
Елизавета II согласилась дать добро на «новую жизнь» Гарри и Меган. Они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов.
Встреча в Сандрингеме, 13 января, на которой присутствовали королева Великобритании Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям, Гарри и Меган Маркл (удаленно из Канады) пришли к предварительному соглашению по процессу отделения последних — герцога и герцогини Сассекских — от королевской семьи. Дед принцев Уильяма и Гарри — принц Филипп — на общем собрании не присутствовал. Британские СМИ сообщили, что 98-летний герцог Эдинбургский, прикованный сейчас к постели из-за пошатнувшегося здоровья, пришел в ярость из-за того, что его любимый внук решил отделиться от семьи. «Сказать, что герцог чувствует себя разочарованным, было бы серьезным преуменьшением, — рассказали о реакции мужа Елизаветы II. – Он глубоко ранен».
В заявлении, опубликованном британскими СМИ, Елизавета II назвала встречу с младшими родственниками «очень конструктивной».
Переходный период, в течение которого Меган и Гарри будут жить на два дома — в Канаде и Великобритании — займет некоторое время. Осталось проработать детали Megxit – «финальное решение», как рассчитывает Елизавета II, произойдет в ближайшее время, гораздо быстрее чем Brexit.
Так же принцы Гарри и Уильям выпустили совместное заявление, в котором категорически отвергли предположения журналистов о том, что Гарри и Меган решили отказаться от королевских обязанностей из-за того, что принц Уильям и Кейт Миддлтон постоянно отодвигали их на второй план и подвергали, по версии СМИ, буллингу.
О своем решении принц Гарри и Меган Маркл сообщили 9 января. Они заявили, что хотят стать финансово независимыми, основать благотворительную организацию и больше времени проводить в Канаде.
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