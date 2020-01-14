Запарило: Люди чуть не сварились в кипятке при затоплении в киевской ТРЦ Ocean Plaza
Масштабная коммунальная катастрофа для Киева не в новинку.
Вечером 13-го января на улице Антоновича, 176 в Киеве произошел порыв магистрального трубопровода теплосети – сотни тонн кипятка разлились по улице, парализовав движение. В клубах пара трудно было что-то разобрать.
Больше всего пострадал ТРЦ Ocean Plaza. В кипятке обварили ноги и другие части тел минимум 7 человек. Еще трое от госпитализации отказались. Люди почувствовали себя статистами при съемке масштабного фильма-катастрофы. Хорошо, что в панике никто не пострадал.
Повреждены автомобили ,находившиеся на парковке торгово-развлекательного центра. Киевская городская администрация в лице Виталия Кличко уже пообещала компенсировать убытки, нанесенные коммунальной аварией.
Сотрудники теплосети будут устранять порыв круглосуточно. Пока что точно неизвестно, сколько на это понадобится времени.
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