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Главная » Украина » Происшествия
08:08 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Запарило: Люди чуть не сварились в кипятке при затоплении в киевской ТРЦ Ocean Plaza

Масштабная коммунальная катастрофа для Киева не в новинку.

Вечером 13-го января на улице Антоновича, 176 в Киеве произошел порыв магистрального трубопровода теплосети – сотни тонн кипятка разлились по улице, парализовав движение. В клубах пара трудно было что-то разобрать.

Больше всего пострадал ТРЦ Ocean Plaza. В кипятке обварили ноги и другие части тел минимум 7 человек. Еще трое от госпитализации отказались. Люди почувствовали себя статистами при съемке масштабного фильма-катастрофы. Хорошо, что в панике никто не пострадал.

Повреждены автомобили ,находившиеся на парковке торгово-развлекательного центра. Киевская городская администрация в лице Виталия Кличко уже пообещала компенсировать убытки, нанесенные коммунальной аварией.

Сотрудники теплосети будут устранять порыв круглосуточно. Пока что точно неизвестно, сколько на это понадобится времени.

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Тэги: Киев, Кличко, потоп, КГГА, теплосеть, оушен плаза, порыв трубы

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