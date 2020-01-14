СБУ задержала на границе с Россией контрабандиста наркотиков

По уже облюбованному каналу украинец намеревался вывезти из страны марихуану.

В Харьковское СИЗО помещен ранее не судимый, нигде не работающий отец троих детей, который задержан на пограничном пункте пропуска «Гоптовка». При обыске его «фольксвагена» сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили спрятанными в частях кузова более четверти килограмма маризуаны, которые украинец намеревался продать на территории соседнего государства.

Подозреваемый отказался давать показания, ссылаясь на соответствующую статью Конституцию. Суд постановил арестовать его с правом внесения залога в размере более 80 000 гривен.

Стоить отметить, что контрабанда в Россию марихуаны и других наркотиков стала популярным средством наживы для украинцев, которые потеряли рынок сбыта внутри страны из-за большой конкуренции. Сегодня полиция закрывает глаза на закладки наркотиков, имеющие место во всех городах Украины.

Самые крупные центры по производству синтетических психотропов и наркотиков находятся в Днепропетровской и Запорожской областях, и «крышуются» тамошней полицией.

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