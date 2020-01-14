Летать над страной безопасно – Иран
Власти назвали «человеческой ошибкой» сбитие самолета МАУ и добавили, что она не подорвет предыдущие достижения КСИР.
Осуществлять полеты над Ираном в настоящее время безопаснее, чем когда-либо. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави, передает информагентство IRNA во вторник, 14 января.
«Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда-либо», – утверждает Мусави.
Руководство ИРИ указало на «важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны».
«Человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР», – заявил Мусави и добвил, что «трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом».
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