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16:31 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Летать над страной безопасно – Иран

Власти назвали «человеческой ошибкой» сбитие самолета МАУ и добавили, что она не подорвет предыдущие достижения КСИР.

Осуществлять полеты над Ираном в настоящее время безопаснее, чем когда-либо. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави, передает информагентство IRNA во вторник, 14 января.

«Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда-либо», – утверждает Мусави.

Руководство ИРИ указало на «важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны».

«Человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР», – заявил Мусави и добвил, что «трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом».

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Тэги: Иран, самолет, безопасность, полеты

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