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Главная » Украина » Происшествия
18:13 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ровенской области 86-летний мужчина расчленил свою слепую жену

Когда правоохранители вошли на подворье пожилой пары, они потеряли дар речи…

…Во дворе дома лежало расчлененное тело 87-летнй хозяйки дома, а рядом находился плохо понимающий, что происходит, ее 86-летний супруг.

Как сообщили в ровенской полиции, в селе Городец мужчина сначала зарубал топором потерявшую зрение жену, а затем расчленил ее тело, отделив конечности от туловища с помощью того же топора и ножа.

О мотивах страшного преступления мужчина ничего рассказать не смог – его поместили в закрытое медицинское учреждение под круглосуточную охрану.

Первым застал страшную картину 55-летний сын, проживающий в соседнем селе. Именно он и сообщил о произошедшем правоохранителям.

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Тэги: убийство, село, Ровенская область, расчленение

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